Армен Ашотян: «Армению все жалеют и никто не уважает»

«Я уже сказал, что после позорной капитуляции почти все в мире нас жалеют и почти никто нас не уважает». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

«У нас будет шанс встать с колен, если мы покаемся перед собой на национальном уровне, первым и ключевым шагом которого является устранение нынешней заговорщической хунты и испытание истории. Иначе мы окончательно превратимся из государства в геополитическое приложение», - сказал он.