Макрон признал Карабах территорией Азербайджана видео
Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана.
Президент Макрон также отметил, что 7 оккупированных районов принадлежат Азербайджану.
Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет стремления к суверенному государству, не вмешивайтесь в этот вопрос", - сказал Макрон, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе.