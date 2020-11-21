Российские миротворцы вышли из Агдама

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте новую карту миротворческой операции в Нагорном Карабах е. Согласно карте, отражающей положение дел на 21 ноября, российские миротворцы убрали временные наблюдательные посты на территории Агдамского района.

Напомним что Агдамский район, в соответствиис условиями трехстороннего заявления, был возвращён под контроль Азербайджана 20 ноября. На территорию района вошли подразделения азербайджанской армии с бронетехникой и заняли заранее обговоренные позиции.

До этого, на территории района были размещены временные посты российских миротворцев.

Согласно обновленной карте, посты российских миротворцев размещены вдоль Лачинского коридора, в Аскеране и Агдере, а также Южной зоне ответственности, которая охватывает территории Ходжавендского района. В Кельбаджарском районе посты установлены вокруг монастыря Худавенд (село Венгли).