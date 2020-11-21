МЧС Азербайджана сопроводил российский гуманитарный конвой в Шушу и Ханкенди

Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовано сопровождение гуманитарной помощи, направленной МЧС России в города Шуша и Ханкенди через погранично-пропускной пункт "Самур".

22 ноября 2020 года на пограничном пункте "Самур" Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики было организовано дорожное сопровождение каравана гуманитарной помощи, состоящего из 27 грузовых автомобилей, направленного Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Часть гуманитарной помощи, состоящей из строительных материалов, планируется доставить в город Шуша, а другую - в город Ханкенди.