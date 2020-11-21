Массовое заражение коронавирусом в сборной Азербайджана по борьбе

В сборной Азербайджана по вольной борьбе зафиксировано более десяти случаев заражения COVID-19. Как удалось узнать haqqin.az, заболели как ведущие спортсмены страны, так и представители тренерского штаба.

Как известно, в Азербайджане запрещено проведение спортивных соревнований и тренировок в закрытых помещениях. Тренироваться в залах изолированно могут только спортсмены, входящие в национальные сборные. Однако, судя по всему, в Федерации борьбы Азербайджана не следовали требованиям Оперативного штаба при Кабинете министров. Предполагается, что борцы и их тренеры массово заразились во время тренировок, на которые допускались не только члены национальной команды, но и спортсмены, не входящие в состав сборной.

Ситуация может усугубиться после того, как тесты на коронавирус сдадут представители сборной Азербайджана по греко-римской борьбе. Ожидается, что классиков проверят на наличие вируса завтра.

Стоит также сказать, что жертвой коронавируса стал тренер сборной Азербайджана по женской борьбе Исамеддин Гусейнов. 46-летний специалист скончался несколько дней тому назад.

Также добавим, что азербайджанские борцы планировали участие в индивидуальном Кубке мира, который пройдет в Белграде с 12 по 18 декабря. Сборная готовилась к этому соревнованию, но теперь подготовка фактически сорвана.