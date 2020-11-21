Эрдоган: Турция поддерживает справедливость и свободу в Нагорном Карабахе

Турция - единственная страна НАТО, которая на деле вела борьбу с террористами в Сирии. Как передает «Анадолу», об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам саммита G-20.

"Наша страна прилагает усилия для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности. Несмотря на отказ ряда государств от сотрудничества с Турцией в борьбе с проявлениями терроризма, Анкара собственными силами схватила и депортировала в свои страны до 9 тысяч иностранных наемников-террористов", - сказал президент.

Турецкий лидер отметил, что сегодня Турция поддерживает справедливость и свободу в Сирии, Ливии, в восточной части Средиземного моря, Ираке, Палестине, в Нагорном Карабахе. "Мы стремимся не только к обеспечению безопасности своих граждан и населения, но и отстаиваем стабильность и мир на региональном уровне", - сказал Эрдоган.

Система миропорядка, не учитывающая общечеловеческие ценности, а также принципы справедливости и безопасности, не имеет шанса на успех, подчеркнул он.