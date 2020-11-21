Подготовила: Афа Бабаева, отдел информации 22:41

В авторитетном журнале «The National Interest» опубликована статья «Истинный источник проблем, стоящих за нагорно-карабахским конфликтом». В статье говорится о том, что признание Нагорного Карабаха независимым государством было бы неразумным и явным нарушением международного права. Автор статьи, д-р Кямал Макили-Алиев – старший преподаватель международного права и прав человека в университете Мальмё в Швеции. Он является исследователем Института прав человека и гуманитарного права имени Рауля Валленберга и автором книги «Спорные территории и международное право» (Routledge, 2020), посвященной правовым вопросам нагорно-карабахского конфликта. Представляем вниманию наших читателей полный текст статьи:

Поскольку конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе находится в самой активной с 1994 года фазе, вопросы о правовом статусе этого горного региона, расположенного на Кавказе, обсуждаются в более широких СМИ все чаще. Прискорбной чертой таких дискуссий является то, что юридические вопросы обычно обсуждаются специалистами в других областях, а не в области международного права. В результате возникают квазиправовые или даже необоснованные аргументы, не имеющие отношения к реальной юридической науке. Один из таких аргументов, который недавно всплыл, это ложное уравнение между ситуациями в Косово и в Нагорном Карабахе. Этот аргумент ошибочно утверждает, что Косово может служить прецедентом для так называемого «ремедиального отделения» Нагорного Карабаха от Азербайджана. Дело в том, что Косово как раз не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту. Это можно проверить с помощью простого анализа позиции международного права по отношению к правовому статусу Нагорного Карабаха. В первую очередь, это признанная часть территории Азербайджана. Международное сообщество неоднократно подтверждало это через ООН. Наиболее ярким примером является резолюция 62/243 Генеральной Ассамблеи ООН 2008 года «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана». Более того, этот факт был подтвержден в судебном порядке Европейским судом по правам человека в деле 2015 года «Чирагов и другие против Армении» (Chiragov et. al. v. Armenia). Суд подтвердил два необходимых предварительных условия для военной оккупации (эффективный контроль и военное присутствие в пунктах 180 и 186) и, таким образом, подтвердил, что Армения оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов Азербайджана. Во-вторых, в отличие от Косово, автономия Нагорного Карабаха была привязана к отдельному суверенному государству - Азербайджанской Советской Социалистической Республике (АзССР). АзССР была в соответствии с Конституцией Советского Союза 1977 года (статья 76) одним из суверенных государств-членов союза. С другой стороны, Нагорный Карабах не имел суверенного статуса. Когда Советский Союз распался, его внутренние административные границы стали международными границами бывших членов союза, включая Азербайджан и Армению. Более того, ни одно из государств-членов или других образований Советского Союза не смогла воспользоваться законом СССР от 1990 года, который регулировал отделение, и отделиться от Советского Союза. Советский Союз распался раньше, чем кто-либо мог выполнить условия закона.

В-третьих, компетентными специалистами в области международного права было доказано, что право народов на самоопределение, которое широко (но ложно) заявлялось армянским населением Нагорного Карабаха, неприменимо к меньшинствам и не является правом на отделение. Армянское меньшинство в Нагорном Карабахе не является «народом» отдельным от народов Азербайджана или Армении. Они этнически армяне и формально граждане Азербайджана. Не население теоретической заморской колонии, подлежащее деколонизации правом на самоопределение. Поэтому это право никак не применимо к Нагорному Карабаху. В-четвертых, в международном праве нет «права на ремедиальное отделение». Международный Суд ООН в основном постановил это в своем консультативном заключении по провозглашению независимости Косово. Концепция ремедиального (то есть исправляющего сложившуюся негативную ситуацию – ред.) отделения на самом деле является политической концепцией, которая не очень тесно связана с международным правом. Более того, попытка связать концепцию ремедиального отделения с Нагорным Карабахом просто цинична, поскольку преследовалось и насильственно изгнано из Нагорного Карабаха именно азербайджанское население, а не армянское меньшинство.