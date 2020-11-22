Геворг Петросян: «Пашинян забыл о Конституции»

«Когда вы были оппозиционным политиком, вы часто вспоминали Конституцию, а теперь не вспоминаете. Почему вы превратили человека в самую низкую ценность и исходя из личных интересов приказываете арестовать людей?». Об этом в своем видеообращении к премьер-министру Армении Николу Пашиняну заявил депутат от «Процветающей Армении» Геворг Петросян.

По его словам, лидер, проигравший войну и передавший земли, не имеет права находиться во власти.

«Тебе не стыдно, Никол? Вы съели головы 5 тысяч детей, а 10 тысяч мальчиков потеряли руки и ноги. Вместо арестов подумайте, как решить проблемы этих людей», - сказал Петросян, призвав Пашиняна подать в отставку.