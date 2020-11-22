Гоар Мелоян: «Национальный предатель встречается с национальным клоуном, пока Азербайджан везет дипломатов в Физули»

«Сегодня Азербайджан организовал визит более 120 дипломатов, военных атташе и сотрудников международных организаций в город Физули. Цель азербайджанских властей - показать город Физули, полностью разрушенный армянами, и представить нас агрессором». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написала конституционный эксперт Гоар Мелоян.

По ее словам, Азербайджан намерен в последующем потребовать от Армении компенсацию ущерба в 50 миллиардов долларов.

«Во время войны власти Азербайджана организовали аналогичные визиты в города Гянджа и Барда. А что предпринимают наши власти? Ничего. Тем временем национальный предатель (Никол Пашинян - ред.) и его марионетка - национальный клоун (лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян – ред.) встречаются в здании правительства», - написала она.