В конце августа, ровно за месяц до начала второй Карабах ской войны, второй президент Армении Роберт Кочарян выступил с интересным заявлением, в котором рассмотрел состояние экономики страны. По существу, это было предупреждение правительству Никола Пашиняна о пагубном состоянии экономики и всесторонний анализ путей выхода из создавшейся ситуации. Но премьер-министр к этим советам не прислушался и развязал завершившуюся для него позорным поражением кровавую войну.

Экс-президент открыто заявил, что нынешние власти не предпринимают ничего серьезного для спасения бизнеса в Армении. Так и сказал: «Целая сфера находится на грани уничтожения». В период острого обсуждения в стране вопроса о льготных кредитах, он предложил целый ряд мероприятий. И прежде всего - налоговые льготы на год. Кочарян предлагал осуществление комплексных мероприятий. Когда бизнес полностью стоит, возникшую проблему не решить предоставлением одного льготного кредита, это лишь увеличивает кредитный груз на этот бизнес.

Кочарян предупреждал, что разрушенный бизнес невозможно восстановить за месяц-другой, для этого нужны годы. Но сам же ответил на заданный вопрос, указав, что нынешние власти не в состоянии осознать ситуацию в экономике. По словам Кочаряна, «там никто в своей жизни и пяти рабочих мест не создал». Он не раз повторял, что революция - худший бренд для бизнеса, и чем раньше от него откажется правительство Пашиняна ради инвестиций, тем лучше будет для развития страны.

Что нужно инвестору, в чем конкурентное преимущество страны, какому типу экономики отдается предпочтение? Если нет ясных ответов на эти вопросы, не сформулирована и не провозглашена модель развития, инвестирование экономики не будет носить системного характера. Может, кто-то случайно, в силу обстоятельств либо армянской солидарности и вложит небольшие инвестиции. Однако системного инвестирования не будет, поскольку абсолютная часть потенциальных инвесторов вкладывает капитал посредством своего партнера в инвестируемую страну, в данном случае Армению. Более того, в своем критическом выступлении Р.Кочарян подчеркивал и отсутствие соответствующего инвестиционного климата в стране. Экс-президент привел конкретный пример, как правительство отказывается выполнять свои обязательства перед инвесторами.

К этому времени в Армении сложилась взрывоопасная ситуация с ввезенными на реэкспорт в страны ЕАЭС автомобилями. Внутренние таможенные и прочие порядки ЕАЭС позволяли осуществлять такие операции через Армению с определенной выгодой. С этой целью было ввезено около 90 тысяч автомобилей, но в скором времени рынок фактически распался, и власти не выполнили своих обязательств перед инвесторами. Еще в июле-августе 2019 года наблюдались первые ростки кризиса, и власти были обязаны предупредить импортеров. Но не сделали этого из-за своих обоснованных опасений, что налогоплательщики-импортеры покинут рынок. Напротив, в октябре-декабре 2019 года власти стали подбадривать импортеров и даже расширили таможню, а затем перенесли в Гюмри. В результате правительство не выполнило своих обязательств, а инвесторы понесли большие убытки.

Люди закладывали недвижимость, в частности квартиры, и на банковские кредиты импортировали автомобили для продажи. В итоге все импортеры понесли колоссальные убытки.

Пашинян не прислушался к советам экс-президента, которых и до этого было немало. Более того, всеми силами пытался удержать его за решеткой, чтобы подавить критические голоса. В свою очередь Пашинян, обвиняя предыдущие власти в коррупции, кичился своим мнимым достижением. Дескать, правительству удалось вернуть выведенные из страны коррупционным путем 105 миллионов долларов. Однако и сам Пашинян натолкнулся на убедительное обвинение Кочаряна. Экс-президент обвинил премьер-министра в хищении 6 миллионов долларов. О масштабах коррупции в период правления Пашиняна свидетельствует фантастический рост госзакупок - за последние два года закупки из одного источника выросли на 72%. А как известно, в эсенговье гозакупки - самая привлекательная сфера для коррупции...

Дебаты вокруг реформирования экономики вылились во взаимные обвинения в коррупции и присвоении бюджетных средств. Хотя обвинения против Пашиняна более болезненны для него, ведь речь идет о коррупции не в исторической ретроспективе, а в современное постреволюционное время, когда армянский народ находился в ожидании реальных изменений в экономике страны.