В Турции рекордное количество заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 6 017, второй день подряд регистрируется наибольший показатель cуточного прироста зараженных с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

"Сегодня выявлено 6 017 новых случаев COVID-19, всего заразившихся - 446 822. Умерли 139 больных, всего - 12 358. В тяжелом состоянии находятся 4 217 больных. Вылечились 3 812 пациентов, всего - 374 637", - говорится в сводке турецкого минздрава.