Аветик Ишханян: «Капитуляция 10 ноября – это унижение всего армянского народа»

«Капитуляция 10 ноября по сути является документом унижения всего армянского народа. Если виновник этого унижения - премьер-министр не покончил жизнь самоубийством или, по крайней мере, не ушел в отставку, то казалось, что весь народ выступит против него». Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет правозащитник Аветик Ишханян.

Ишханян отмечает, что вопреки ожиданиям, у Пашиняна еще остались защитники.

«Это не только его команда, но и все равнодушные, которые спокойно продолжают заниматься своими повседневными делами, как будто ничего не случилось. Как будто мы не потеряли страну», - сказал он.