Артур Атанесян: «За 30 лет Армения так и не смогла стать российским Израилем»

По мнению армянского политолога, внутриполитическая нестабильность внутри Армении, клановость и коррупционная культура прежних и нынешних элит страны, постоянный отток населения, увлеченность политикой комплементаризма в ущерб армяно-российским стратегическим отношениям, по-видимому, лишили руководство РФ возможности полагаться на Армению в той степени, в которой армянское общество хотело бы ожидать поддержку России.

«А оправдала ли Армения союзнические ожидания России? Ведь и российское руководство рассчитывало на сдерживающую роль Армении в регионе, на возможность обеспечения безопасности южных границ РФ через Армению как свой форпост», - задается вопросом в интервью «Голосу Армении», доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета Артур Атанесян.

А.Атанесян считает, что за 30 лет Армения так и не смогла стать российским Израилем на Кавказе: «Ибо в интересах России было наличие в регионе сильного союзника в образе Армении; если бы правящие политические силы Армении и армянское общество после победы в карабахской войне 1991-1994 годов и вплоть до настоящего времени выстраивали свою государственность по принципам общенационального единства и дисциплины, промышленного и демографического роста, выстраивания национального военно-промышленного комплекса, эффективной социальной политики, наукоемкой экономики, то такой сосед и союзник был бы однозначно желателен для РФ, а также служил бы для многих представителей региональных элит примером для подражания».

А.Атанесян прокомментировал и итоги второй Карабахской войны, в которой у Армении, как он полагает, не было шансов победить: «Война – динамичный процесс, и даже в самых сложных ситуациях существует возможность добиться перелома в свою пользу, если к нему стремиться. Однако, судя по тому, как подают сегодня ситуацию правящие армянские элиты, войну изначально нельзя было выиграть, ибо у Азербайджана был существенный перевес в авиатехнике и в солдатах».

Политолог констатирует кризис элит в Армении: «Прежде всего, в Армении фактически произошёл кризис элит. Подобный кризис наблюдается во многих странах, в т.ч. в США, в Белоруссии, в Украине: механизмы передачи власти с виду работают, как требуется, однако на выходе производят нелегитимных политиков в плане общественного одобрения их поведения, а также неэффективных в плане результативности предпринимаемых реформ. В целом, необходимо пересмотреть всю политическую культуру армянского общества и армянских общин за рубежом, в частности, с заменой символизма и декларативности на функциональность и эффективность».