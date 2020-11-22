Родители погибших солдат протестуют в Ереване

Родители погибших солдат из танкового батальона, дислоцированного в оккупированном Ходжалы, требуют выдачи тел погибших.

Как сообщают армянские СМИ со ссылкой на родителей, эти солдаты погибли 16 октября, однако до сих пор числятся без вести пропавшими. «Ни Минобороны, ни офис Международного Красного Креста не предоставляют окончательной информации.

Нам предоставляют противоречивые сведения: одни члены единого танкового экипажа считаются погибшими, другие - без вести пропавшими. Уже начался сезон дождей, скоро зима, что будет с телами погибших, которые никак не могут вернуться на родину?... Их отцы не много просят, они просят тела своих сыновей, не может власть так относиться к своим героям! Это хуже, чем предательство!»