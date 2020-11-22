Марина Хачатрян: «У наших солдат не было даже спальных мешков»

Врач Марина Хачатрян, которая 25 дней под бомбами спасала жизни солдат, в том числе на передовой, рассказала корреспонденту «Голос Армении», что у солдат не было даже спальных мешков, в то время как Армения получила в качестве гуманитарной помощи 50 тысяч таких мешков.

А тем временем другая военная медсестра – Анаит Оганян после выступления на оппозиционном митинге 18 ноября подверглась преследованиям со стороны властей. А.Оганян – мать погибшего во второй карабахской войне майора Мкртыча Оганяна. По ее словам, после озвученной ею критики властей за ней установлено наружное наблюдение.

Репрессивный аппарат подверг давлению и главу организации «Солдатские матери» Маргариту Хачатрян. Сын М.Хачатрян погиб во время первой карабахской войне. Полицейские применили насилие в отношение М.Хачатрян, посмевшей потребовать у правительства уравнять в правах погибших военнослужащих и жертв расстрела антиправительственной манифестации 1 марта 2008 года. По словам М.Хачатрян, выдача пенсий погибшим во время кровавых событий 2008 года обошлась бы государству в 59 тысяч долларов. Однако, правительство посетовало на отсутствие финансовых средств.