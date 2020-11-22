В Карабах отправились специалисты противоминного центра Минобороны России
Подразделения Международного противоминного центра Минобороны России отправились разминировать Карабах.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из подмосковного аэродрома Чкаловский доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Отмечается, что на аэродромы Еревана доставлены более 100 военных, 13 единиц военной и специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили.
Личный состав и техника совершат марш по маршруту Ереван – Горис – Ханкенди (Степанакерт) и по прибытии в пункт назначения приступят к выполнению задач по инженерной разведке, разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов в районах Карабаха, в наибольшей степени пострадавших во время конфликта.