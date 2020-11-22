В ходе Второй Карабах ской войны были уничтожены и захвачены в качестве трофеев сотни единиц бронетанковой техники ВС Армении. Как уже сообщал haqqin.az, захваченную армянскую технику эшелонами вывозят в Баку.

Некоторые российские СМИ пишут, что огромные потери бронетехники вынудили Армению, потерявшую почти все основные боевые танки Т-72, бросить в бой даже устаревшие танки Т-55, производство которых началось в 1958 году. Несколько десятков из них состояло на вооружении сухопутных войск Армении до начала Второй Карабахской войны.

До войны устаревшие танки Т-55 время от времени мелькали в ходе различных учений. На сайте Минобороны Армении Т-55 в последний раз демонстрировались в фотоотчете с полкового показательного учения пятого армейского корпуса, которое прошло 22 мая 2020 года, пишет российское издание «Вестник Мордовии».

«Во время активных боевых действий в Нагорном Карабахе из-за огромных потерь стало ясно, что рано или поздно, но армянская сторона будет вынуждена бросить в бой даже устаревшие танки Т-55. И это произошло, по всей видимости, в 20-х числах октября. По крайней мере, 28 октября в одном из видеорепортажей с демонстрацией трофеев, захваченных Азербайджанской армией, среди множеств Т-72 различных модификаций мелькнул один Т-55 в характерном для армянской стороны камуфляже. При этом у него не было заметно никаких внешних повреждений», - пишет издание.