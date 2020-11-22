Нобелевский лауреат помог потерявшей родителей маленькой Хадидже

Проживающий в американском штате Северная Каролина нобелевский лауреат по химии, всемирно известный ученый турецкого происхождения Азиз Санджар перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Шахназаровой, потерявшей родителей и сестру в результате ракетного удара по Гяндже. Об этом сообщили haqqin.az в посольстве Азербайджана в США.

Согласно информации, Азиз Санджар сказал, что опечален этим трагическим событием, которое произошло в жизни маленькой Хадиджи, и отметил важность создания соответствующих фондов для обеспечения получения образования на высоком уровне детьми, пострадавшими от войн.

Дом семьи Шахназаровых обрушился в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении в ночь на 17 октября в Гяндже. Только один член семьи, трехлетняя Хадиджа, была спасена из-под завалов.

Отец девочки Роял, мать Зулейха и старшая сестра Марьям стали жертвами армянского террора.