Коронавирус у соседей: снова тысячи зараженных, десятки умерших
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 958, выздоровел 3 531 пациент, скончались – 36, сообщает официальный сайт StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявлено 108 680 случаев заражения.
В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 126 709, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 485 новых случаев заражения. От осложнений коронавируса скончались 1 976 человек (плюс 24 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 503 (плюс 2 за минувшие сутки).