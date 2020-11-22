На первом же этапе контрнаступления азербайджанских войск Центр анализа экономических реформ и коммуникаций отмечал, что Армения оказалась лицом к лицу с продовольственным кризисом. На фоне роста цен беспокойство армян росло, как и число их обращений по поводу оказания продовольственной помощи. Причем такая картина наблюдалась не только на оккупированных землях, но и на территории самой Армении, что уже тогда давало основание говорить о скором углублении продовольственного кризиса в этой стране.

Тема интенсивного роста цен в Армении обсуждается в социальных сетях с самого начала войны. Рядовые армяне, не имеющие выхода в СМИ, выражали недовольство тотальным повышением цен. Война закончилась, а вот вопросы повышения цен на масло, сахар, гречку и муку еще долго будут обсуждаться, и не только в Ереване.

По данным всемирной Продовольственной и сельскохозяйственной организации, импорт продовольствия в Армению составляет 24% от общего объема ее экспорта. А по информации Всемирной продовольственной программы ООН, Армения импортирует 67% зерновых и зернобобовых культур, 78% мяса птицы, в среднем 50% мяса, 96% растительного масла и 50% бобовых культур. Одних этих показателей достаточно, чтобы международные организации отметили низкий уровень продовольственной безопасности в Армении и высокую долю вероятности возникновения проблем с обеспечением населения продовольствием при чрезвычайных ситуациях.

А чрезвычайная ситуация грянула. И нельзя сказать, что она грянула неожиданно. Правительство и лично его глава Никол Пашинян приложили буквально все усилия, чтобы развязать непосильную этой стране войну с превосходящим ее во всех отношениях Азербайджаном. Новоиспеченный премьер непродуманно перечеркнул все достигнутые в течение почти 30-летних переговоров успехи по мирному решению карабахской проблемы. Более того, начались открытые военные провокации не только вдоль всей линии соприкосновения, но и на государственной границе двух государств. И это, конечно, не могло оставаться без ответа – 44 дня хватило Азербайджану, чтобы заставить зарвавшегося противника подписать унизительное для него соглашение о капитуляции.

А война, как известно, вещь разрушительная, особенно для проигравшей стороны, которая к тому же оказалась совершенно не подготовленной к этому. И без того слабую экономику страны грозит окончательно погубить установившийся, и видимо надолго, всеобщий хаос. А наступающий голод в такой ситуации может поставить окончательную точку не только в вопросе возможной отсрочки отставки правительства Пашиняна, но и сохранения армянского государства.

Дело в том, что, согласно анализу, приведенному в глобальном отчете о питании (Global Nutrition Report), в Армении и ранее был весьма низкий уровень разнообразия пищевых продуктов. В связи с этим среди населения сложилась привычка к употреблению нездоровой пищи. По данным ВОЗ, 48% населения страны страдают от избыточного веса. Результаты опросов свидетельствуют о наличии у 9% армянских детей в возрасте до 5 лет проблем с ростом, у 14% выявлен лишний вес, а у 16% - анемия. А послевоенная разруха лишь будет способствовать дальнейшему ухудшению условий жизни.

Можно привести и другие статданные. Так, почти четверть (23,3%) населения страны с общей численностью около 3 млн человек составляют неимущие. То есть каждый четвертый гражданин и до войны относился к категории неимущих. А теперь и их численность сильно возрастет. Таким образом, можно однозначно утверждать, что продовольственная безопасность, являющаяся важным показателем благосостояния населения, в Армении на довольно низком уровне. Еще до войны 15,3% населения страны недостает продуктов питания, а 6% и вовсе голодают.

К сожалению, в самой Армении разбушевавшиеся политики пока заняты не этой проблемой, здесь идет упорная борьба за власть. Пока между разношерстной оппозицией и Пашиняном, но это только начало. И ни одна из политических сил не задумывается о масштабах болезненной продовольственной проблемы. Своей продукции хронически не хватает, а на импорт нет денег. Вся надежда, как и в прошлом, на помощь других стран. Но никому эта проигравшая страна с ее голодным населением не интересна.

Правда, России, гарантирующей безопасность оставшегося в Карабахе армянского населения, придется какое-то время их обеспечивать и продуктами питания. Но как сложится жизнь в самой Армении? Как показывает история, никто, кроме той же России, действенную помощь этой стране никогда не оказывал – отдельные гуманитарные акции не в счет. В противном случае население страны будет обречено на голодную смерть.