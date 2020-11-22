Сурен Саркисян: «Армения перестала быть гарантом собственной безопасности»

В результате ошибки правительства Армения скоро столкнется с непростыми реалиями. Об этом сообщил международный эксперт Сурен Саркисян на своей странице в Facebook.

По его словам, внешнеполитическим приоритетом Армении будет исключительно фактор безопасности, все будет вращаться вокруг него. Армения падет как субъект международного права, и потеряет статус «более или менее» независимого государства.

Сурен Саркисян добавил, что Армения перестала быть гарантом собственной безопасности. Ее внешняя политика будет «адаптационной» к геополитическим и региональным реалиям.

«Есть ли способ смягчить последствия этой катастрофы? Думаю, шанс еще есть. Однако для этого необходимо отстранение властей», - сказал армянский эксперт.