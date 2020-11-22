К митингующим вышел депутат парламента Армении от блока "Мой шаг" Андраник Кочарян (глава парламентской комиссии по обороне) и сообщил, что в правительстве в 16:30 будут обсуждаться эти вопросы, после чего об этом расскажут собравшимся. Кочарян сказал журналистам, что данный вопрос обсуждался с российским руководством.

Принимающие участие в акции протеста перед зданием Минобороны Армении родственники пропавших без вести военнослужащих требуют встречи с экс-министром обороны Давидом Тонояном, чтобы он ответил на интересующие их вопросы, передает Sputnik Армения.

* * *

В Ереване родственники без вести пропавших военнослужащих проводят акцию перед зданием Минобороны Армении. Их требование - встреча с министром обороны, пишут армянские СМИ.

«У меня 44 дня нет вестей от сына. Есть кто-то, кто несет ответственность за это? Мы предупреждаем, что если родителей не примут, мы пойдем на другие шаги», - сказал один из родителей.

Родители без вести пропавших военнослужащих ждут на проходной уже около трех часов, однако их еще никто не принял, отмечает издание «Айсор».

16 ноября родственники без вести пропавших во время войны в Карабахе военнослужащих собрались перед минобороны, требуя встречи с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном и уже экс-министром обороны Давидом Тонояном. 21 ноября семьи пропавших без вести военнослужащих собрались у воинской части Эчмиадзина, где служили их дети.