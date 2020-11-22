Пожарные МЧС приступили к работе на освобожденных территориях

Отдел информации

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает работу по организации соответствующих структур на освобожденных от оккупации территориях нашей страны, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.

Согласно информации, очередной шаг в этом направлении предприняли соответствующие подразделения Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС, которые приступили к работе в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах.

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