Пожарные МЧС приступили к работе на освобожденных территориях
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает работу по организации соответствующих структур на освобожденных от оккупации территориях нашей страны, сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, очередной шаг в этом направлении предприняли соответствующие подразделения Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС, которые приступили к работе в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах.