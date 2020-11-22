Renessans Palace обеспечивает безопасность жильцов
Крупнейший жилой комплекс Азербайджана премиум-класса Renessans Palace для защиты своих жильцов от вируса COVİD-19 в очередной раз провел дезинфекционные мероприятия на всей территории комплекса.
Двор, площадью полтора гектара, детская и спортивная площадки, куда имеют доступ только жильцы, а также все подъезды и этажи были полностью продезинфицированы.
В сентябре прошлого года Renessans Palace был предоставлен в распоряжение жителей в рамках грандиозного мероприятия под названием «Мой дом… моя Родина». Жилой комплекс, построенный согласно всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги, другим параметрам премиум-класса, состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и 1084 квартир.
Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, свяжитесь по номеру 050 715 88 88.