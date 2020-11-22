Renessans Palace обеспечивает безопасность жильцов

Крупнейший жилой комплекс Азербайджана премиум-класса Renessans Palace для защиты своих жильцов от вируса COVİD-19 в очередной раз провел дезинфекционные мероприятия на всей территории комплекса.

Двор, площадью полтора гектара, детская и спортивная площадки, куда имеют доступ только жильцы, а также все подъезды и этажи были полностью продезинфицированы.