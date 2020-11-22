Андраник Ованнисян: «Оправдания Пашиняна нелепы и смехотворны»

Тяжело комментировать послевоенные процессы в Армении. Фактически мы становимся очевидцами формирования внутриполитического кризиса. Есть известная пословица – «Рыба гниeт с головы», которая вполне отчетливо отражает текущую внутриполитическую действительность в Армении. Об этом в интервью «Голосу Армении» заявил политолог Андраник Ованнисян.

«Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна переложить вину и ответственность за произошедшие провалы на своих подчиненных смехотворны и нелепы. Никол Пашинян в очередной раз демонстрирует крайнюю безответственность и лишь усугубляет сложившуюся ситуацию. Очевидно, что вся ответственность лежит на действующем предательском режиме в лице премьер-министра Пашиняна. Лучшее, что на сегодняшний день может сделать Пашинян для армянского народа, – подать в отставку и понести справедливое наказание за свои противозаконные и предательские деяния», - сказал Ованнисян.