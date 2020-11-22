Экс-замминистра обороны Армении: Николы проходные, и от них останутся жестокие воспоминания

Премьер-министр Армении Никол Пашинян "обманул и в конце предал не только гордых граждан Армении... но и разбросанный по всему миру верующий и наивный армянский народ", написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

"К сожалению, руки соросовских структур и антинациональных явлений протянулись настолько, что в армянской диаспоре (особенно на Западе - США, Европе) также распространилось "бархатное гнойное воспаление"... В результате мы имеем то, что имеем.

Николы, конечно, проходные, и от них останутся только печальные и жестокие воспоминания. Но, к сожалению, чувство поражения, предательства и обманутости, клеймо стыда еще долго будут давать о себе знать и в армянской диаспоре... Удалим Никола и попытаемся выправить свои сломанные спины. Нас ждут новые проблемы и испытания, нужно достойно им противостоять", - заявил Закарян, выражая таким образом отношение к происходящим в настоящее время в Армении событиям.