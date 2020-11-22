Пашинян хочет заставить замолчать мятежного епископа

По прямому распоряжению Никола Пашиняна руководитель канцелярии Эчмиадзина, архиепископ Аршак Хачатрян на днях был приглашен в СНБ из-за критики в адрес властей. Об этом сообщает Past.am, ссылаясь на собственные источники.

«Согласно тем же источникам, при помощи угроз была предпринята попытка заставить замолчать архиепископа Аршака.

Напомним, на днях Аршак Хачатрян на своей странице в Facebook написал: «Никол Пашинян провалил процесс управления страной и должен уйти во избежание столкновений между народом и правоохранителями и кровопролития, что является самым опасным. Пора пожертвовать личной безопасностью ради будущего государства», отмечает Past.am.