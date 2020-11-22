Теван Погосян: «Пашинян, ты провалил все наши надежды. Просто уходи!»

Проигравшие силы не могут внушить веру и надежду, будь это завтра или в 2023 году (новые парламентские выборы), завтра или в апреле 2021 года. Как сообщает «Спутник Армения», об этом заявил глава организации «Центр человеческого развития», советник президента на общественных началах Теван Погосян.

«Ну как можно не понимать, что проигравший и принявший поражение должны уйти. Уйти как можно скорее. Не лишайте армянский народ возможностей. Уходите», – подчеркнул Погосян.

Глава центра призвал дать шанс новым лицам, у которых будет, как минимум, «продвинуть на один-два шага армянские интересы».

«Просто уходите. Вы провалили нашу надежду, наши возможности и будущее. Не закрывайте окно надежды и возможностей», – заключил Погосян.