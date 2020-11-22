Мнацаканян хочет вывезти семью из Армении

Бывший глава МИД Армении Зограб Мнацаканян попросил работу у генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщает "Новости-Армения".

Согласно информации, Зограб Мнацаканян намерен увезти семью из Армении. 20 ноября он связался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и попросил у него работу. Гутерриш обещал подумать.

Напомним, Зограб Мнацаканян в 2014-2018 годах был постоянным представителем Армении в ООН (резиденция в Нью-Йорке). Армянское издание подчеркивает: "Примечательно, что даже в создавшейся позорной ситуации виновные заботятся исключительно о благополучии и безопасности только своих семей".