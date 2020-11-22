В охваченной политическим кризисом Армении назревает социальный бунт. Матери погибших и раненых армянских солдат требуют у правительства финансовой помощи.

Напомним, по признанию различных армянских политиков, в ходе Второй Карабахской войны погибли порядка пяти тысяч армянских солдат, еще 10 тысяч были ранены.

Как отмечает издание «Голос Армении», премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «таких матерей слишком много и у правительства не хватает денег, чтобы оказать всем им помощь».

«Зато у Пашиняна нашлось 2 млн долларов на ремонт особняка, где сегодня проживает его семья, и полмиллиона долларов, чтобы купить своей дочери крутую иномарку», - пишет издание.