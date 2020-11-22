Гейдар Алиев: «Надеюсь, вы руку не приложили?» Кочарян: «Что вы, Гейдар Алиевич...» о разрушенном мавзолее Вагифа в Шуше
Бывший министр иностранных дел Азербайджана, посол в Венгрии Вилаят Гулиев поделился на своей странице в Фейсбук воспоминаниями о диалоге между тогдашними президентами Азербайджана и Армении - Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном, который состоялся в 2001 году.
До армянской оккупации Шуши одним из символов города был мавзолей поэта Вагифа. Его строительство было завершено в 1982 году. А открытие состоялось в 1983 году при участии Гейдара Алиева. Ежегодно там проводились традиционные дни поэзии.
Вилаят Гулиев пишет, что в 2001 году после завершения официальной части встречи в Страсбурге между Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном состоялся следующий диалог:
«- По моей инициативе в Шуше над могилой Вагифа был построен мавзолей. Вагиф наш великий поэт. Был визирем, т.е. министром Карабахского ханства. Что с этим мавзолеем? Тоже разрушили?
- Пока мы опомнились, растащили алюминиевые конструкции, мраморные блоки, а остов сохраняется.
- Надеюсь, вы руку не приложили?
- Что вы, Гейдар Алиевич…»
«На лице Гейдара Алиева читалось презрение к собеседнику. Отдалившись от армянской делегации, он сказал: «Врет, нагло врет. Он сам главарь этой банды», - вспоминает Вилаят Гулиев.