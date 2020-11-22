Бывший министр иностранных дел Азербайджана, посол в Венгрии Вилаят Гулиев поделился на своей странице в Фейсбук воспоминаниями о диалоге между тогдашними президентами Азербайджана и Армении - Гейдаром Алиевым и Робертом Кочаряном, который состоялся в 2001 году.

До армянской оккупации Шуши одним из символов города был мавзолей поэта Вагифа. Его строительство было завершено в 1982 году. А открытие состоялось в 1983 году при участии Гейдара Алиева. Ежегодно там проводились традиционные дни поэзии.