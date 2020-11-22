Запад пытается подчинить ОБСЕ интересам НАТО и Евросоюза для контроля над восточным пространством. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, выступая на круглом столе в формате видеоконференции в Совете Федерации на тему "Парижская хартия для новой Европы: юбилей несбывшихся надежд".

"ОБСЕ используется нашими западными партнерами как инструмент для контроля восточного пространства", - приводит его слова ТАСС.

Для этого используются инструменты в области прав человека, прежде всего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, уточнил Грушко.

Вместе с тем ОБСЕ является единственной постоянно действующей площадкой для контактов России со странами Запада по вопросам безопасности в Европе, указал он. На Западе "прекрасно понимают: Россию нельзя просто игнорировать, с ней нужно разговаривать", заключил Грушко.