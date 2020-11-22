Андраник Теванян: «На этот раз в Степанакерт и Шушу превратится Ереван»

«Многие говорят, что мы потеряли территории в Карабах е, это так, но прежде всего мы потеряли в Карабах е государственность. Вторая армянская государственность за полтора месяца была утеряна. Это самый серьезный удар, который мы получили. Наличие «НКР» до 27 сентября своим положением и статусом обеспечивало Армении безопасность и мирное небо над Ереваном. Сейчас этого нет, сейчас мы в Карабах е имеем территорию». Об этом в интервью изданию «Голос Армении» заявил руководитель исследовательского института "Политэкономия" Андраник Теванян.

«Но, кроме этого, есть и другие условия, которые должны быть обеспечены в результате политических изменений. Во-первых, обеспечение общественной солидарности и исключение тотальной атмосферы ненависти. Во-вторых, консолидация всех способных политических, профессиональных, экспертных сил. В-третьих, восстановление армяно-российских отношений. В-четвертых, обеспечение возможности достижения стабильности и мира. Условие достижения мира хочу подчеркнуть особо, поскольку Никол Пашинян легко манипулируем, причем на уровне фейков, из-за нескольких дислайков, и это просто угроза для нашего государства. То семейное государство, которое он построил вместе со своей женой, ведет Армению к поражению, капитуляции и войне. В Карабахе мы это уже получили, теперь это ожидается в Армении. Они могут этого и не хотеть, но так может получиться, поскольку они манипулируемы. Турции всего лишь нужен повод, а Пашинян своим типажом и безграмотностью эти поводы может дать и превратить Армению в театр военных действий. Так что одно из важнейших обоснований ухода Пашиняна - это обеспечение мира», - сказал он.

Андраник Теванян заявил, что Никол Пашинян пришел к власти как представитель так называемой партии мира, но привел к войне.

«Это была война и поражение также модели, предложенной в 1997 году Тер-Петросяном. Вульгарный вариант этой модели мы получили в исполнении Никола Пашиняна: представители партии «мира» привели нас к войне и поражению. Следовательно, они должны уйти, чтобы Армения получила шанс прийти в чувство от этого шока и выйти из этого крайне тяжелого положения, серьезного кризиса.

Нам нужен, помимо 17 партий, более широкий охват, чтобы суметь без потрясений изменить ситуацию. Думаю, это произойдет в случае последовательной работы и правильной модели, потому что Пашинян физически не может представлять армянский народ в последующих переговорах. Он не может привлечь инвестиции, которые сегодня необходимы уже как воздух, потому что за прошедшие 2,5 года он осуществлял антиинвестиционную политику. Он не способен управлять поствоенной ситуацией, поскольку потерпел фиаско даже в мирных условиях, что уж говорить о кризисных условиях. Не следует забывать, что еще до войны в Карабахе мы потерпели поражение в войне с коронавирусом. Так что оставлять этих безграмотных людей у власти означает вести Армению к поражению. На этот раз в Степанакерт и Шушу превратится Ереван. Это нужно четко осознавать», - сказал Теванян.

Эксперт подчеркнул, что Пашинян у руля власти означает войну в Ереване.

«Пашинян у руля власти означает вторжение турецкой армии в Сюник (Зангезур-ред.) и другие области Армении. Пашинян у руля власти означает поражение и капитуляция уже для Армении. Это четкие формулы, которые доказаны и временем, и сложившейся сегодня ситуацией. Подвергнутый Алиевым позорному унижению Пашинян не может представлять армянский народ, потому что его легитимность равна нулю. И что самое важное, сегодня в мире нас воспринимают как достойную жалости потерпевшую поражение сторону, и если Никол Пашинян останется у власти, мир начнет нас презирать: после такой капитуляции оставить приведшего к ней руководителя – акт самоуничижения.

Будет открытое общественное обсуждение, чтобы народ получил ответы на вопросы. Почему из регулярной армии в ходе войны мы получили разрозненные отряды? Почему то или иное оружие было приобретено и не использовано? Почему ПВО не сработала? Почему провалилась мобилизация? Почему был сдан Гадрут? Почему была сдана Шуша? Кто принимал решения? Что делала в командном пункте жена премьер-министра, кого она представляла там? Почему вели пропагандистскую гибридную войну против армянского народа жена Никола Пашиняна, Араик Арутюнян и Арцрун Ованнисян? Почему решили нагло врать? Почему не останавливали войну, если военный дисбаланс не в нашу пользу был очевиден? Почему не представили проблемы и почему за одну ночь приняли решение о капитуляции? Все это вопросы, ответы на которые народ должен получить. Но получить их при власти Пашиняна невозможно», - сказал он.