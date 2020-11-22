Дашнаки объявляют голодовку: «Пашинян должен уйти!»

Еще один член «Дашнакцутюн» Гарик Аветисян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее голодовку объявил другой активист партии Гегам Манукян, пишет «Новости Армения».

«Премьер-министр в одиночку, не посоветовавшись ни с кем, от армии до правительства и политических сил, подписал заявление о капитуляции», - сказал Аветисян.

По его словам, премьер-министр имел возможность подписать прекращение огня на разных этапах войны с гораздо лучшими условиями. И поэтому Пашинян должен подать в отставку.

«К сожалению, за последние десять дней стало ясно, что он продолжает цепляться за свое кресло, он продолжает делать все, чтобы сохранить кресло премьер-министра, он готов пожертвовать всеми вокруг себя, лишь бы остаться в здании правительства», - подчеркнул Аветисян.