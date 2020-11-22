Что и подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, неожиданно посетивший центр фонда «Айастан» в Париже для личного участия в ежегодном телемарафоне по сбору средств армяно-французской общины для (цитирую заявление посольства Армении во Франции) «…тысяч артсахцев (заморско-армянское слово Артсах почему-то навевает параллели с комичной фамилией уморительного гайдайевского персонажа товарища Саахова), депортированных и лишившихся имущества в результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном 27 сентября при поддержке Турции и наемников».

Ни для кого не секрет: во Франции проживает порядка восьмисот тысяч армян – солидный электорат, с которым, как и с французской любовью, шутить не стоит. Тем более за полтора года до очередных президентских выборов.

На встрече с участниками телемарафона Эммануэль Макрон был учтив и сострадателен, подчеркнув несколько раз, что понимает и разделяет озабоченность Армении, вызванную катастрофическими итогами второй карабахской войны.

Тем не менее представители армянской диаспоры, не удовлетворившись обещаниями Макрона лично позаботиться о сохранении «армянского духовного и историко-культурного наследия на территории Нагорного Карабаха», а также отправить в Ереван два самолета с гуманитарной помощью, которые будет сопровождать САМ чемпион мира по футболу и этнический армянин Юрий Джоркаефф, потребовали от президента Франции объяснить, почему «верный друг армянского народа», каким Макрон себя представляет чуть не на каждом углу в Париже и Марселе, не поступил так, как Турция по отношению к Азербайджану, и столь же учтиво не оказал военную и материальную поддержку многострадальному народу?

И вот тут-то не ожидавший столь бурной реакции Макрон произнес фразу, повергнувшую в глубокое недоумение всех присутствующих:

«Дело в том, что Нагорный Карабах - это ведь не Сирия и не Мали, там ситуация иная…»

Огорчает то, что до президента Франции – страны, входившей в число участников, не к ночи помянутой, Минской группы ОБСЕ, наконец-то дошло, что межконфессиональная резня в Сирии и гражданская война в Мали не имеют ничего общего с Карабахским конфликтом.

С другой стороны, нельзя не порадоваться от души, что Эммануэль Макрон в конце концов, после окончания войны, вник в суть дела. А то ведь мог, толком не разобравшись, спутать карабахский конфликт с ситуацией в Сомали. Западные президенты часто путают названия стран. Буш как-то перепутал Словакию со Словенией. Порой ошибка президента может стать для страны фатальной. К примеру, как мне рассказывал один французский дипломат в 2004 году, бывший президент Франции Жак Ширак как-то перепутал названия Азербайджан и Абиджан. Абиджан – крупный мегаполис в бывшей французской колонии Кот-де-Ивуаре. В Абиджане приземлился самолет с крупной партией контрабандного оружия. Но французская разведка ринулась в бакинский аэропорт "Бина" в поиске контрабанды. Только к утру в Париже стало известно, что Азербайджан перепутали с Абиджаном. Вот такая тонкая восточная политика Елисейского двора, как повторял офицер Сухов красноармейцу Петрухе.