Российские саперы приступили к разминированию в Карабахе

С сегодняшнего дня саперы приступили к гуманитарному разминированию в Карабахе. На первом этапе они будут проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, где в дальнейшем будут строиться стационарные посты российского воинского контингента, сообщает «Спутник».

Разминирование части территории Карабаха, находящейся в зоне ответственности миротворцев, может занять несколько месяцев, сообщил журналистам начальник инженерной службы российского воинского контингента подполковник Павел Паутов.

«В данной местности пока нами не встречены мины-ловушки. Здесь применялись в основном мины советского производства: противотанковые мины ТМ-62, противопехотные ПМН-2. Растяжки встречаются, но они в основном ставились обороняющейся стороной для прикрытия позиций. Сейчас идет отвод войск, саперы свои минные поля снимают», — сказал Паутов.

Он отметил, что уже обнаружено около 30 противотанковых мин на одном из участков дорог.

«Наши задачи на данном участке дороги заключаются в ведении инженерной разведки на маршрутах. В частности, проверка маршрутов на наличие взрывоопасных предметов между постами российского воинского контингента… На первоначальном этапе проводится работа по очистке маршрута движения мимо города Шуша на западной окраине протяженностью 4,9 километра, очищено от взрывоопасных предметов после ведения боевых действий», — сообщил Паутов.