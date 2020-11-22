2 187 новых больных коронавирусом в Азербайджане их стало 29 626
За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 634 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.
Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 92 281 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 64475 человек вылечились, 1160 скончались, число активных больных – 29 646.