За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 634 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 29 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 92 281 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 64475 человек вылечились, 1160 скончались, число активных больных – 29 646.