Командование армии США начало изучение тактики, использованной Вооруженными силами Азербайджана против армянской армии во Второй карабахской войне, сообщает haqqin.az со ссылкой на Breaking Defense.

В статье специализированного издания говорится, что использование разведывательных и ударных беспилотников в Карабахе в сочетании с традиционными силами, то есть танками, пехотой и артиллерией, является новым опытом.

Высокопоставленный генерал Командования будущего армии США (Army Futures Command-AFC), которое было создано в 2108 году и отвечает за модернизацию американской армии, на условиях анонимности сказал, что боевые действия в Карабахе позволяют предположить, как будут развиваться события в будущих войнах.