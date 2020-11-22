Командование армии США изучает тактику Азербайджана в Карабахе Азербайджанская армия показала войну будущего

Фархад Мамедов, отдел информации

Командование армии США начало изучение тактики, использованной Вооруженными силами Азербайджана против армянской армии во Второй карабахской войне, сообщает haqqin.az со ссылкой на Breaking Defense.

В статье специализированного издания говорится, что использование разведывательных и ударных беспилотников в Карабахе в сочетании с традиционными силами, то есть танками, пехотой и артиллерией, является новым опытом.

Высокопоставленный генерал Командования будущего армии США (Army Futures Command-AFC), которое было создано в 2108 году и отвечает за модернизацию американской армии, на условиях анонимности сказал, что боевые действия в Карабахе позволяют предположить, как будут развиваться события в будущих войнах.

Генерал заявил, что в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала не только разведывательные, но и ударные беспилотники, а также «дроны-камикадзе» для быстрого уничтожения армянской бронетехники. Такая тактика позволила азербайджанской армии быстро уничтожать подразделения армянской армии и продвигаться вперед. Американский генерал предположил, что в войнах будущего Китай и Россия будут использовать похожую тактику против США. По этой причине американская армия внимательно изучает опыт карабахской войны и других региональных конфликтов.

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