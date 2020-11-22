Командование армии США изучает тактику Азербайджана в Карабахе Азербайджанская армия показала войну будущего
Командование армии США начало изучение тактики, использованной Вооруженными силами Азербайджана против армянской армии во Второй карабахской войне, сообщает haqqin.az со ссылкой на Breaking Defense.
В статье специализированного издания говорится, что использование разведывательных и ударных беспилотников в Карабахе в сочетании с традиционными силами, то есть танками, пехотой и артиллерией, является новым опытом.
Высокопоставленный генерал Командования будущего армии США (Army Futures Command-AFC), которое было создано в 2108 году и отвечает за модернизацию американской армии, на условиях анонимности сказал, что боевые действия в Карабахе позволяют предположить, как будут развиваться события в будущих войнах.
Генерал заявил, что в Нагорном Карабахе азербайджанская армия использовала не только разведывательные, но и ударные беспилотники, а также «дроны-камикадзе» для быстрого уничтожения армянской бронетехники. Такая тактика позволила азербайджанской армии быстро уничтожать подразделения армянской армии и продвигаться вперед. Американский генерал предположил, что в войнах будущего Китай и Россия будут использовать похожую тактику против США. По этой причине американская армия внимательно изучает опыт карабахской войны и других региональных конфликтов.