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Не до конца продуманная и невзвешенная внешняя политика премьер-министра Армении Никола Пашиняна стала одной из главных причин возобновления военных действий в зоне карабахского конфликта. Такую позицию высказал в беседе с EADaily высокопоставленный источник в дипломатических кругах Армении, слова которого подтвердили еще два источника издания в правительстве Армении. После прихода к власти в мае 2018 года в результате «бархатной революции» Никол Пашинян, по словам собеседника EADaily, сначала попросил у посредников из Минской группы ОБСЕ дать ему время, для того чтобы ознакомиться с деталями процесса урегулирования и укрепить свою власть в Армении.

«После парламентских выборов в декабре 2018 года, когда стало очевидно, что Пашинян укрепил свой политический тыл, им перед МИД Армении была поставлена задача изменить содержание переговорного процесса», — пояснил источник, добавив, что начались интенсивные, но очень сложные переговоры. Сначала сторонам удалось достичь определенных успехов в плане сохранения стабильности на передовой линии. Между Ереваном и Баку установилась прямая линия связи, была предпринята попытка запустить элементы народной дипломатии, все говорили о мирном процессе. «Впервые за долгое время группы армянских и азербайджанских журналистов посетили соответственно Азербайджан и Армению», — напомнил источник. Однако, по его словам, вскоре процесс застопорился. «Ереван начал ужесточать свои позиции за переговорным столом. Еще с 2015 года было ясно, что тянуть время в переговорах будет сложно. Среди посредников был консенсус по поводу поэтапной передачи Баку семи районов вокруг Нагорного Карабаха в обмен на его промежуточный статус и размещение миротворцев. Тогдашний президент Серж Саргсян попытался тянуть время, связывал процесс сдачи территорий с признанием окончательного статуса Нагорного Карабаха и получил апрельскую войну 2016 года, которая была генеральной репетицией недавней 44-дневной войны», — сказал он.

«При Пашиняне мы фактически заявили посредникам и Баку, что не желаем обсуждать прежние договоренности по Карабаху. Мы хотели создать новую переговорную базу и сформировать новое содержание. Игра была рискованной, предыдущее руководство Армении фактически тянуло время, связывая передачу Баку пяти, а затем и двух районов вокруг Нагорного Карабаха с признанием статуса «НКР» со стороны Азербайджана, вкупе с международными гарантиями. Было ясно, что Баку не пойдет на признание статуса Нагорного Карабаха, что фактически способствовало сохранению статус-кво на земле. Прежнее руководство придерживалось мягкой линии, поскольку боялось за свою власть в Армении из-за шаткости собственных позиций. Им были даны ясные сигналы, что ужесточение позиций может спровоцировать и проблемы во внутренней политике. Такой проблемы у Пашиняна не было, его позиции внутри Армении были очень сильны», — разъясняет собеседник издания. Новое руководство Армении, по его словам, пыталось отойти от этой позиции, заявив, что фактически нет понятия «территории вокруг Карабаха», а есть «пояс безопасности». «На тот момент существовал так называемый план Лаврова, который фактически означал схему „территории в обмен на промежуточный статус Карабаха“. Но мы шли по другому пути и поставили себе задачу обеспечения безопасности населения Карабаха на переднем фронте дипломатии. А безопасность можно обеспечить только путем признания статуса Карабаха Азербайджаном. Пока этого не сделано, мы не можем говорить о каких-то уступках касательно территорий — линии безопасности. Безопасностью невозможно пренебрегать. Фактически каждый раз на переговорах мы ставили эту задачу и отказывали посредникам в обсуждении прежних договоренностей. Был такой случай, когда мы сказали: „Можно бесконечно тратить время на то, чтобы на каждой встрече мы отвергали прежние договоренности, мы можем идти по этому пути и тратить на это время. Однако мы можем начать процесс по формированию нового содержания в переговорах“», — рассказал высокопоставленный источник в дипломатических кругах Армении. По словам собеседника издания, в этот период Еревану прямо заявляли, что отсутствие уступок с армянской стороны может привести к возобновлению войны. «Ужесточение позиции в переговорах имеет свою цену. Это повышение угрозы войны. Пашинян, скорее всего, думал, что это блеф. Этого никто из посредников не допустит. Армянская сторона жёстко отвечала за столом переговоров на угрозы Баку возобновить войну в Карабахе. Примерно в таком стиле: „Мы не хотим войны, но угрожать нам не допустим и к войне готовы“. Иными словами, Ереван пошел ва-банк», — вспомнил собеседник издания.

В результате, по его словам, Пашинян, выступая в Степанакерте (Ханкенди), повторил известную в армянских политических кругах фразу: «Карабах — это Армения, и точка», тем самым дав понять, что переговоры продолжатся либо на условиях Еревана, либо их не будет вообще. Последним аккордом этого процесса скатывания к войне, по словам источника, стало фактическое опровержение заявления Сергея Лаврова главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в апреле текущего года по части факта обсуждения за столом переговоров поэтапного плана урегулирования конфликта. Напомним, Ереван тогда заявил, что никаких переговоров с Баку вокруг такого плана не проводит. Похоже, ужесточение позиции и отказ Еревана обсуждать прежние договоренности стали фатальной ошибкой армянской дипломатии. Задача дипломатов состоит в том, чтобы на столе переговоров находился документ, желательно, чтобы их было несколько, тогда как отсутствие вариантов урегулирования открывает дорогу к войне. «Сразу после этого заявления Лаврова Ереван связался с Москвой и предупредил, что будут опровергать тот факт, что на столе переговоров есть документ, предполагающий поэтапное урегулирование. Ереван тогда фактически отверг последний шанс на мирное урегулирование конфликта в рамках существовавшей на тот момент логики и демонстративно показал миру, что Москва ему не указ. Затем Армения путем июльских боев на границе с Азербайджаном испытала на прочность Баку, улучшив позиции на отдельно взятом участке линии фронта», — пояснил источник. По словам источника издания, в войну Армения погрузилась с ослабленными связями во внешней политике.