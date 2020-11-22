Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал межведомственную комиссию по делам пропавших без вести военнослужащих. Как передает «Спутник-Армения», об этом сообщил помощник премьер-министра Наири Саркисян на встрече с их родственниками.

По словам Саркисяна, премьер провел расширенное заседание по вопросу пропавших без вести. Комиссия должна в максимальное короткие сроки сообщить родителям информацию о местонахождении, состоянии их детей.

Напомним, что сегодня у здания Минобороны Армении собрались родители пропавших без вести солдат. Они требуют у чиновников информацию о своих детях.