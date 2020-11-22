Black Friday в Kontakt Home начнётся раньше – мега-скидки до 60%
Black Friday в Kontakt Home начнётся уже со среды и сеть будет радовать клиентов мега-скидками до 60% при покупки наличными, а также в рассрочку без первоначального взноса, до 24 месяцев, без процентов. К тому же, учитывая закрытие магазинов в выходные дни, скидки будут действовать ровно 3 дня, с 25 по 27 ноября!
"Я зашел в Kontakt Home в прошлом году и когда увидел цену телевизора, который я давно примечал для покупки, то был немного шокирован. Потому что, со скидкой он стоил уже 500 манатов, а не 1000. Я переспросил у продавца, а он объяснил, что это скидочная цена кампании Black Friday. Воодушевившись, я приобрел кроме телевизора еще несколько вещей для дома.»
Сархан Бабаев, 27 лет, клиент Kontakt Home.
Составьте список покупок прямо сейчас на сайте kontakt.az: на все товары, от смартфонов до ноутбуков, от стиральных машин до мясорубок, от мебели до текстиля, имеются большие скидки.
К тому же, скидками смогут воспользоваться и при наличной оплате, и при оплате в 3 раза и при покупки с такситными картами. Также обладатели такситных карт смогут разделить скидочную стоимость на равные части до 24 месяцев. Кроме того, скидки проходят и в онлайн-магазине.
"Для меня самое удобное - это онлайн покупки. Каждый год до Black Friday я добавляю в корзину понравившиеся товары, чтобы могла во время скидок приобрести их, не теряя времени. И в этом году у меня уже есть выбранные товары на kontakt.az".
Наргиз Керимова, 49 лет, клиент Kontakt Home
Кроме скидок на покупку наличными, в этот раз Kontakt Home подготовил особенные условия кредита на Black Friday. Только с 25 по 27 ноября вы сможете приобрести телефоны без первоначального взноса, на 12 месяцев без процентов, все телевизоры и бытовую технику на 18 месяцев без процентов, всю мебель на 24 месяца, без процентов. Клиенты Kontakt Home уже взволнованы.
"Так как Black Friday попадает на конец месяца, не получив зарплату, сложно приобретать наличными. Если в этот раз будут специальные условия кредита, я обязательно приобрету несколько товаров."
Сахиль Бехбудов, 32 года, клиент Kontakt Home
Наш вам совет - сделайте список товаров, которые вы хотели бы приобрести в Kontakt Home, уже сейчас, чтобы вы могли воспользоваться мега-кампанией прежде чем закончится сток. Потому что скидочные товары в ограниченном количестве. Вы можете сделать предзаказ уже сейчас пройдя по этой ссылке.
Найдите ближайший к вам Kontakt Home отсюда. Для того, чтобы быть в курсе вчех кампаний и скидок, следите за Kontakt Home в Instagram, а также звоните в колл-центр *6060 и задавайте интересующие вас вопросы.