Black Friday в Kontakt Home начнётся раньше – мега-скидки до 60%

"Я зашел в Kontakt Home в прошлом году и когда увидел цену телевизора, который я давно примечал для покупки, то был немного шокирован. Потому что, со скидкой он стоил уже 500 манатов, а не 1000. Я переспросил у продавца, а он объяснил, что это скидочная цена кампании Black Friday. Воодушевившись, я приобрел кроме телевизора еще несколько вещей для дома.»

Black Friday в Kontakt Home начнётся уже со среды и сеть будет радовать клиентов мега-скидками до 60% при покупки наличными, а также в рассрочку без первоначального взноса, до 24 месяцев, без процентов. К тому же, учитывая закрытие магазинов в выходные дни, скидки будут действовать ровно 3 дня, с 25 по 27 ноября!

Составьте список покупок прямо сейчас на сайте kontakt.az: на все товары, от смартфонов до ноутбуков, от стиральных машин до мясорубок, от мебели до текстиля, имеются большие скидки.

К тому же, скидками смогут воспользоваться и при наличной оплате, и при оплате в 3 раза и при покупки с такситными картами. Также обладатели такситных карт смогут разделить скидочную стоимость на равные части до 24 месяцев. Кроме того, скидки проходят и в онлайн-магазине.