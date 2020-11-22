«Азеригаз» обратился к раненым солдатам и семьям шехидов

«В последнее время в социальных сетях и отдельных изданиях появляется информация о проблемах с газоснабжением у офицеров и солдат, принимавших участие в Отечественной войне. Каждая такая информация отслеживается, и те, которые находят подтверждение, решаются. Одной из часто упоминаемых тем являются льготы для погашения задолженностей, возникших за использование природного газа. Для принятия соответствующих мер руководство «Азеригаз» приняло решение о централизованной регистрации вопросов, связанных с долгами за использование газа, которые возникли у семей шехидов и раненых в Отечественной войне военнослужащих», - говорится в заявлении.

«Азеригаз» просит солдат и офицеров, а также семьи шехидов, которые столкнулись с подобными трудностями, направить обращение на электронный адрес ([email protected] и [email protected]). К обращению должны быть прикреплены копии военного билета, удостоверения личности, договора об использовании природного газа, а также указано соответствующее отделение Госслужбы по мобилизации и призыву, в котором зарегистрированы раненые солдаты и офицеры.

Семьи шехидов также должны указать отделение Госслужбы по мобилизации и призыву, а также прикрепить копию соглашения об использовании природного газа.