Пашинян и Акопян готовят переворот в Карабахе

Премьер-министр Никол Пашинян вместе со своей супругой Анной Акопян решили сместить лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна, сообщает издание «Новости Армения».

«Дело в том, что Никол Пашинян под воздействием лоббинга Анны Акопян решил избавиться от Арутюняна и привести к власти в Карабахе Самвела Бабаяна», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Араик Арутюнян, понимая, что бессилен против пары Анна Акопян - Самвел Бабаян, ищет пути остаться у власти.

Напомним, что летом этого года один из активных участников карабахского сепаратиcтского движения, одиозный полевой командир генерал-лейтенант, а по сути военный преступник Самвел Бабаян был назначен на должность руководителя Совета безопасности в так называемой «НКР».