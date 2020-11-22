Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправились с визитом в освобожденный от армянской оккупации Агдамский район. Соответствующее видео на своей странице в İnstagram опубликовала первый вице-президент Мехрибан Алиева.

За рулем военного автомобиля находился сам глава государства. На видео Ильхам Алиев рассказывает, что по пути до Агдама существовали несколько оборонительных линий противника.