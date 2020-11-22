Ильхам и Мехрибан Алиевы в Агдаме видео; обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева отправились с визитом в освобожденный от армянской оккупации Агдамский район. Соответствующее видео на своей странице в İnstagram опубликовала первый вице-президент Мехрибан Алиева.
За рулем военного автомобиля находился сам глава государства. На видео Ильхам Алиев рассказывает, что по пути до Агдама существовали несколько оборонительных линий противника.
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«Мы освободили город Агдам и оккупированные территории района без единого выстрела. Мы нанесли поражение врагу на поле боя, заставив его отступить из Агдамского района», - сказал президент Ильхам Алиев.
«У врага было несколько линий обороны до города Агдам. Пусть весь мир увидит, в какое состояние враг привел наши села. Каким варварам нам пришлось противостоять. Каких варваров мы смогли одолеть. Весь мир должен это увидеть. Нет ни одного целого здания, все разрушили. Они разрушили наши дома, села, использовали наши земли. Враг понесет ответственность за все военные преступления. Мы пригласим и в Агдам журналистов, иностранных журналистов и представителей дипломатического корпуса», - сказал глава государства.