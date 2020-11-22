В Минобороны Армении не знают об увольнении замминистра Балаяна

«Для меня странно, откуда депутат Национального собрания, если даже он является председателем постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности, владеет информацией, о которой даже мы еще не знаем». Об этом в беседе с Aysor.am сказал начальник управления информации и связей с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян, отвечая на вопрос, соответствуют ли действительности озвученные депутатом фракции "Мой шаг" Андраником Кочаряном сведения об освобождении Габриела Балаяна от должности заместителя министра обороны.

«Если он лично беседовал с Габриелом Балаяном, то это другой вопрос, но мы официально не владеем такой информацией», - сказал Геворк Алтунян.