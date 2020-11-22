Путин подписал закон, отменяющий пошлину на экспорт нефтепродуктов в Армению

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации изменений в соглашение о сотрудничестве в сфере поставок в Армению газа, нефтепродуктов и алмазов.

Коммерсант сообщает, что, согласно изменениям, теперь за экспорт российских нефтепродуктов (нефтяного гудрона) на территорию Армении не будет взиматься вывозная таможенная пошлина. Кроме того, будут актуализированы коды единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

В апреле 2020 года Владимир Путин упростил таможенное декларирование при вывозе из России в Армению нефтепродуктов, отмечает РИА Новости. Изменения коснулись поставок автомобильного бензина с октановым числом менее 95, дизельного топлива, топлива для реактивных двигателей, топочного мазута и нефтяного жидкого парафина.