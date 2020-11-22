Отставки в кабинете Пашиняна продолжаются

За последнюю неделю уже пятый министр покидает правительство Армении. Указ об увольнении министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна подписал сегодня президент Армении Армен Саркисян, сообщают армянские СМИ.

Арутюняна на посту главы ведомства сменил Ваграм Думанян.

Sputnik Армения отмечает, что ухода Арутюняна оппозиция добивалась задолго до войны, но тогда премьер Пашинян его всячески защищал. Предложенные Арутюняном изменения в образовательной сфере вызвали неоднозначную реакцию. А две оппозиционные фракции парламента проводили акции протеста и сбор подписей с требованием его отставки.

Ранее в Армении были отстранены с занимаемых должностей министр обороны Давид Тоноян, глава МИД Зограб Мнацаканян, министр труда и по социальным вопросам Армении Заруи Батоян и глава МЧС Феликс Цолакян.