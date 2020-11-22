Турция решила создать свой независимый военный наблюдательный пункт в Нагорном Карабахе со своими миротворческими силами. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению британского агентства, в связи с этим Турция ведет переговоры с Москвой. Анкара настаивает на создании собственного независимого наблюдательного пункта в Нагорном Карабахе.

«Россия считает, что Турции нет необходимости создавать в регионе наблюдательный пункт, независимый от совместного центра. Однако для Турции это вопрос принципа», - говорится в сообщении агентства со ссылкой на турецкий источник.

Переговоры в Москве продолжаются, и Турция выражает уверенность в том, что компромисс будет достигнут.

11 ноября Россия и Турция подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Этот центр будет работать в Азербайджане. Российские миротворцы установили в регионе уже 23 наблюдательных пункта.