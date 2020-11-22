Володин позвонил спикеру парламента Армении

Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Армянские СМИ пишут, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Отмечается, что спикер Госдумы поздравил Арарата Мирзояна с днем рождения, а также осудил нападение на него.

Собеседники подчеркнули важность принятия трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

После заявления по Карабаху в ночь с 9 на 10 ноября группа граждан в Ереване собралась у правительства, а затем у парламента, потребовав встречи с чиновниками. Они вытащили из машины спикера парламента Арарата Мирзояна и избили его на глазах у членов семьи.