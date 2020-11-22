Раненого российского миротворца привезли в госпиталь в Баку

Российский офицер получил ранение из-за взрыва мины при поиске погибших в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что офицер российских миротворческих сил получил ранение при взрыве мины в Нагорном Карабахе при поиске погибших, в результате взрыва боеприпаса погиб офицер ВС Азербайджана, ранены четверо представителей так называемого "МЧС" сепаратистского образования.

Российского офицера доставили в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает, уточнили в российском военном ведомстве.

Инцидент произошел вблизи населенного пункта Суговушан.